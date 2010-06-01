В Украине продолжается ликвидация последствий наводнения

В Закарпатской и Львовской областях продолжается ликвидация последствий наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодня в Береговском, Ужгородском и Мукачевском районах Закарпатья остаются подтопленными 885 га сельскохозяйственных угодий.

Во Львовской области, в Самборском, Сокальском, Николаевском, Дрогобычском и Буском районах остаются подтопленными 45 подвалов жилых домов (откачана вода из 258 подвалов), 9 усадеб (отведена вода от 248 усадеб), 92 колодца (откачана вода из 141 колодца) и 1 тыс. 538 га сельскохозяйственных угодий.

К ликвидации последствий подтоплений, оползней и восстановлению автодорог привлечены 126 человек и 31 ед. техники, в том числе от МЧС 9 человек личного состава и 3 ед. техники.

В пострадавших районах областей комиссиями райгосадминистраций уточняется ущерб.

В наиболее пострадавших районах областей работают оперативные группы Главных управлений МЧС в областях. Ситуация находится под контролем МЧС.

Как сообщал УНИАН, 15-18 мая на территориях Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей интенсивные осадки, шквалистые порывы ветра привели к формированию стремительных дождевых потоков и из-за засоренности ручьев, придорожных канав и кюветов произошло подтопление частных усадеб, сельскохозяйственных угодий, подвалов жилых домов, повреждение автомобильных дорог и мостов.