Европейский суд принял иск «Укртрансконтейнера» против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск ЧП «Укртрансконтейнер» (УТК) против Украины, направив в адрес предприятия письменное уведомление об этом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной контейнерной компании (НКК), чьим дочерним предприятием является УТК.

УТК обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с иском против Украины в апреле 2010 года.

Согласно сообщению, в связи с исчерпанием всех внутригосударственных способов защиты своих прав, инвестор обратился в Европейский суд.

В исковом заявлении УТК требует признания нарушения Украиной легитимности осуществления судопроизводства в рамках Конвенции и нарушения следующих своих прав: права на справедливое и публичное рассмотрение дела предприятия в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом – п.1.ст.6 Конвенции; права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе – ст. 13 Конвенции; права на мирное владение имуществом – ч.1 ст.1 Протокола № 1 к Конвенции.

Также инвестор заявил требования о справедливой компенсации в размере 1,4 млрд долл., с учетом убытков, причиненных незаконным расторжением договора, включая упущенную выгоду.

Рассмотрение дела «Укртрансконтейнер против Украины» на начальном этапе будет происходить в письменной форме, на основе предоставленных заявителем документов и информации.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 г. удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Справка УНИАН. Прокуратура Одесской области в начале 2009 года выявила нарушения договора о совместной деятельности, заключенного между ИМТП и «Укртрансконтейнером», и обратилась с иском о расторжении в областной хозсуд.

Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

12 мая т.г. Одесский хозсуд удовлетворил иск и признал договор расторгнутым. «Укртрансконтейнер» обжаловал данное решение в апелляционном суде. 26 июня 2009 г. Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции в силе, УТК подал кассацию. 26 августа 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию УТК и признал договор действительным. На это решение подали кассации Минтранссвязи, ГПУ, ИМТП.

В самом УТК отмечают, что к концу 2007 года УТК полностью выполнил условия первого этапа программы развития терминала, вложив в модернизацию терминала 61 млн долларов США, в 4 раза увеличив пропускную способность терминала и в 2,5 раза - фактический грузооборот.

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.