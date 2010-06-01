Кабмин закупит 139 школьных автобусов

Кабинет министров Украины намерен в 2010 году закупить 139 школьных автобусов (в т.ч. 10 специальных школьных автобусов) для перевозки детей, проживающих в сельской местности, на общую сумму 45 млн. грн.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №366 от 26 мая, опубликованном сегодня в газете «Урядовий кур`єр».

Согласно документу, Кабмин утвердил порядок использования в 2010 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на покупку школьных автобусов для перевозки детей, проживающих в сельской местности.

Главным распорядителем бюджетных средств определено Министерство образования и науки.

Также в документе отмечается, что закупка школьных автобусов за бюджетные средства будет осуществляться в установленном законодательством порядке.

Вместе с тем Кабмин разрешил осуществить 30%-ную предварительную оплату стоимости автобусов.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году правительство планировало (постановление Кабмина №1210 от 4 ноября 2009 года) закупить за счет средств Стабилизационного фонда 638 школьных автобусов для перевозки учащихся в сельской местности у четырех украинских компаний-производителей автобусов – корпорации «Богдан», корпорации «Эталон», ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» и Херсонского автомобильного завода «АнтоРус».

Однако, как заявил 31 мая министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, предыдущий Кабинет министров не обеспечивал закупку за счет средств государственного бюджета школьных автобусов для сельской местности.

«За годы правления Юлии ТИМОШЕНКО за средства государственного бюджета ни в 2008-м, ни в 2009 годах не было приобретено ни одного школьного автобуса», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Напомним, что предыдущий Кабинет министров планировал до конца 2009 года обеспечить выполнение на 90% государственной программы «Школьный автобус».

В феврале Министерство образования и науки передало 100 автобусов школам в шести областях в рамках совместного со Всемирным банком проекта «Равный доступ к качественному образованию в Украине».