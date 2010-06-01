«Украинские радиосистемы» запустили услуги ШПД на Буковине

ЗАО «Украинские радиосистемы» (TM Beeline) запустило услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) по технологии FTTB («оптика в каждый дом») в городе Черновцы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Это уже третий на Западной Украине и шестнадцатый в Украине город, жители которого могут подключаться к широкополосному Интернету (услуга «Beeline Интернет дома») и пользоваться всеми преимуществами Интернета с высокими скоростями и круглосуточным сервисом в соответствии со стандартами международного бренда.

Оптико-волоконная сеть Beeline в Черновцах охватывает 64 многоэтажных жилых здания, где расположено более 6,5 тысяч квартир. Для внедрения этого этапа проекта Beeline проложил в Черновцах 14,7 км оптиковолоконного кабеля.

В ближайшее время компания планирует подключить к Интернету еще более 150 домов (свыше 16 тыс. квартир).

В настоящее время широкополосная высокоскоростная сеть Beeline охватывает свыше 1 миллиона домохозяйств в 16 городах Украины: Киеве, Броварах, Вишневом, Львове, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Житомире, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Нежине, Кривом Роге, Севастополе, Кременчуге и Черновцах.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».