Инвестобязательства по ЧСЗ выполняются

Во время приобретения акций Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) ЗАО «Смарт-Холдинг» взяло на себя инвестиционные обязательства, которые последовательно выполняет.

Так в интервью УНИАН первый заместитель генерального директора "Смарт-Холдинга" Алексей ТЕМОФЕЕВ прокомментировал решение суда о возвращении в государственную собственность приватизированного пакета акций ЧСЗ.

“В этом году завод впервые за много лет получил прибыль, выплачена задолженность по зарплате, сформирован портфель заказов”, - сказал он.

А.ТИМОФЕЕВ также отметил, что “данное решение суда связано с событиями 2003 года, то есть до прихода "Смарт-Холдинга" на ЧСЗ, и не касается нашей деятельности”.

В то же время, по его словам, нагнетание обстановки вокруг данного решения суда может нанести огромный ущерб Украине, так как в недавнем тендере по строительству серии корветов для ВМС Украины "Смарт-Холдинг" выступил гарантом финансовой поддержки строительства кораблей в случае перебоев с финансированием со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 28 мая т.г. удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительными договоры, по которым Фондом государственного имущества Украины были незаконно проданы и в дальнейшем перепроданы акции ГАХК «Черноморский судостроительный завод» в размере 90,25% уставного фонда, и обязал покупателей вернуть спорный пакет акций государству.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Генпрокуратура по результатам проведенной проверки установила многочисленные нарушения требований действующего законодательства при приватизации пакета акций ЧСЗ общей стоимостью 116,6 млн. грн., что составляет 90,25% уставного фонда предприятия и последующей перепродажи этих акций.

В связи с этим, с целью защиты имущественных интересов государства, Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд.

Напомним, 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО «Судмашпром»), которое ранее контролировали бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО «Судмашпром» (ранее - ОАО «Николаевская малотоннажная верфь») на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

6 декабря 2007 года Фонд государственного имущества Украины согласовал договор между ОАО «Судмашпром» и ОАО «Херсонский судостроительный завод» по продаже 90,25% пакета акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод».

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.

Группа компаний «Смарт-Холдинг» – диверсифицированный холдинг с активами в металлургической, агропромышленной, судостроительной и финансовой отраслях.

Президентом «Смарт-Холдинга» является Вадим НОВИНСКИЙ.