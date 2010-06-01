«АэроСвит» открывает новые рейсы

"АэроСвит" с 1 июня текущего года начинает полеты из Одессы в Калининград, со 2 июня – из Симферополя в Калининград, с 3 июня – из Одессы в Ригу. Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, по каждому из направлений будут осуществляться по 2 рейса в неделю: на линии Одесса-Калининград – во вторник и субботу, Симферополь-Калининград - в среду и воскресенье, Одесса-Рига - в понедельник и четверг.

Согласно сообщению, в партнерстве с двумя авиаперевозчиками стран Евросоюза airBaltic (Латвия), Estonian Air (Эстония) и украинскими компаниями "Роза Ветров" и "Донбассаэро", "АэроСвит" удвоит, по сравнению с летом прошлого года, интенсивность полетов между Украиной и городами Балтийского региона.

Суммарно компании "АэроСвит", airBaltic, Estonian Air, "Роза Ветров" и "Донбассаэро" в пик летнего сезона 2010 г. обеспечат 39 прямых регулярных авиарейсов в неделю между пунктами в Украине и странах Балтийского региона (летом прошлого года – 19 рейсов). Сетью рейсов будут связаны три украинских города – Киев, Одесса, Симферополь и четыре прибалтийских - Вильнюс, Калининград, Рига и Таллинн.

Как сообщал УНИАН, в летний период этого года «Аэросвит» также приступил к выполнению собственных ежедневных рейсов из Киева в Вильнюс и Ригу.

На линии Киев-Вильнюс "АэроСвит" приступил к выполнению собственных полетов с начала летнего сезона – с 28 марта 2010 г., а с 18 мая - увеличил количество рейсов с 5 до 7 в неделю. Маркетинговым партнер "АэроСвита" по обслуживанию литовского направления является компания "Донбассаэро".

Из Киева в Ригу собственные ежедневные полеты "АэроСвит" открыл 20 апреля этого года. А с учетом летнего расписания латвийского национального авиаперевозчика airBaltic, партнера украинской компании по совместной эксплуатации воздушной линии, рейсы между столицами Латвии и Украины теперь выполняются дважды в день.

Воздушная линия Киев-Калининград совместно обслуживается двумя украинскими авиакомпаниями "АэроСвит" и Windrose ("Роза Ветров"). Оперирующий авиаперевозчик Windrose выполняет между этими городами 5 парных рейсов в неделю.

Маршрут Киев-Таллинн "АэроСвит" эксплуатирует совместно с эстонской национальной авиакомпанией Estonian Air, выступающей фактическим перевозчиком и выполняющей между столицами Эстонии и Украины 3 рейса в неделю.

На линии Одесса-Рига "АэроСвит" и airBaltic с июня совместно обеспечат 4 частоты в неделю (по два рейса каждая из компаний).

Еще три воздушные линии – Симферополь-Рига (оперирующий перевозчик – airBaltic), Одесса-Калининград и Симферополь-Калининград (оба направления обслуживает "АэроСвит") – с июня будут эксплуатироваться с частотой 2 рейса в неделю.