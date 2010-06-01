ГАИ в Киеве проверяет пассажирский транспорт

С 31 мая по 30 июня Госавтоинспекция проводит в Киеве комплекс профилактических мероприятий «Автобус – 2010».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного ГАИ, цель операции – предупреждение аварийности на пассажирском транспорте, усиление транспортной дисциплины этой категории водителей.

Под особым вниманием будет находиться техническое состояние транспортных средств, которые привлекаются к перевозкк людей, а также будет усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

Представители ГАИ тщательным образом проверят готовность автобусов, микроавтобусов и другого транспорта к эксплуатации в летний период, исправность запасных и аварийных выходов, укомплектованность огнетушителями, соответствие переоборудования транспортных средств законодательном нормам.

Также будет осуществляться контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, прохождением ими обязательного технического осмотра перед выходом на маршрут.

Столичная ГАИ предупреждает о принятии жестких мер реагирования к перевозчикам, которые занимаются несанкционированными перевозками, в том числе организованных групп детей.

Акция проводится в связи с началом сезона отпусков и экскурсий, и соответственно с ростом в этот период объема пассажирских перевозок.