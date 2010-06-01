Железнодорожники договорились о единой техполитике

Председатели железнодорожных администраций на пространстве широкой колеи (1520 мм) подписали Протокол о намерениях по реализации работ в сфере обеспечения единства систем технического регулирования на «пространстве 1520».

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», документ подписан по результатам железнодорожного форума «Стратегическое партнерство 1520», который состоялся 26-28 мая в г. Сочи (Россия).

Данный документ предусматривает общую разработку проектов межгосударственных стандартов и правил, которые содержат технические требования к продукции на железнодорожном транспорте, методике ее испытания. Также планируется разработка единых требований к сертификации производства и систем управления качеством. В ближайшее время будет согласован перечень основной продукции, которая должна в обязательном порядке получить оценку соответствия. Как отмечают в ведомстве, работа по единым правилам позволит значительно упростить сотрудничество всех железнодорожных администраций «широкой колеи».

Согласно сообщению, в ходе форума также были обсуждены перспективы развития новых транспортных продуктов. Представители западных компаний отметили большой потенциал транзитных перевозок между Западной Европой и Азией железнодорожным транспортом. Участники железнодорожного рынка грузовых перевозок «пространства 1520» предложили концепцию, которая предусматривает рыночные условия использования частного подвижного состава железнодорожными администрациям. Это позволит не потерять те возможности, которые дает технология работы общим парком. Уже в начале июля текущего года в г. Киеве предусмотрено проведение круглого стола с основными владельцами вагонного парка для разработки данных правил.

Также отдельным пунктом обсуждался сегмент контейнерных перевозок. По данным «Укрзализныци», большинство участников форума склоняются к тому, что в данном вопросе терминальные комплексы должны стать основой, где по аналогии пассажирских перевозок должны курсировать по расписанию контейнерные поезда.

Украинскую делегацию на мероприятии возглавил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО. В форуме приняли участие представители железнодорожных администраций из 35 стран. Также был представлен частный бизнес: 600 делегатов от более чем 300 транспортных фирм.