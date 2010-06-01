Ефименко: "Потенциал Днепра вообще потерян..."

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО выступает за реанимацию речного транспорта, чтобы он мог работать на полную мощность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Меня тревожит, что один из самых дешевых видов транспорта – речной – сегодня находится в очень сложном состоянии. Мы отстали категорически», – отметил министр.

По данным Минтранса, при потенциале Дуная в 80 млн. тонн грузоперевозок в год в кризисном 2009 году ОАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) перевезло только 1,5 млн. тонн, «Укрречфлот» – около 400 тыс. тонн.

«Днепр, потенциал которого огромен, не то что не используется – вообще потерян: грузопоток здесь достигает 12 млн. тонн. Для сравнения: грузопоток по рекам Одер, Висла и Рейн – около 450 млн. тонн», – отметил К.ЕФИМЕНКО.

Министр также заявил, что будет делать все возможное для создания надлежащих условий, чтобы отрасль начала подниматься и демонстрировать достойные показатели.