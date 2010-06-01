ЮТэйр-Украина» начала авиаперелеты Киев – Анталия

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» сегодня из международного аэропорта «Борисполь» осуществила первый коммерческий рейс по маршруту Киев – Анталия – Киев на современном самолете Боинг-737-400.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, аэропорт «Борисполь» стал второй базой для молодого авиаперевозчика «ЮТэйр-Украина», который в конце 2009 года получил сертификат эксплуатанта от Госавиаадминистрации, а до этого базировался только в международном аэропорту «Луганск».

На протяжении летнего периода авиакомпания планирует выполнять из аэропорта «Борисполь» программу чартерных перевозок в Турцию и Египет, которая в дальнейшем будет развиваться и дополняться новыми популярными направлениями.

На своих линиях авиакомпания эксплуатирует два самолета ATR-42 на 46 пассажиров и один Боинг-737-400 на 168 мест.

Справка УНИАН. ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» создано в сентябре 2008 года. Свою деятельность компания начала 4 декабря 2009 года, осуществив первый регулярный рейс по маршруту Луганск – Москва (Внуково). Позже количество маршрутов было увеличено до трех. Сегодня авиакомпания осуществляет регулярные рейсы с Луганска, Харькова и Николаева в Москву.