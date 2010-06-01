Windrose отложила открытие ряд авиарейсов

Авиакомпания Windrose («Роза Ветров») отложила открытие авиарейсов из Харькова в Москву, а также в Тбилиси, Кутаиси, Батуми (Грузия) и Ереван (Армения), которые были запланированы к открытию с 1 июня. Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор WINDROSE Сергей ЯНОВОЙ.

Как отметил он, при принятии решения об открытии этих рейсов авиакомпания «переоценила активность рынка», предварительные продажи показали нецелесообразность выполнения рейсов на данный момент. Таким образом, по его словам, рейсы отложены до ясности развития на рынке, до стабилизации пассажиропотоков, «достаточных для выполнения рейсов с нормальной частотностью».

При этом, в связи с отказом от выполнения этих рейсов из Харькова, по словам С.ЯНОВОГО, компания была вынуждена отложить и выполнение ежедневного рейса Львов-Москва, запланированного к открытию 1 июня. «Из-за базировки самолета, не выполнив харьковские рейсы, невозможно выполнить и рейс Львов-Москва, поэтому автоматически пришлось отказаться и от этого рейса», - сказал С.ЯНОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, Windrose планировала выполнять рейсы Харьков-Москва-Харьков ежедневно; Харьков-Тбилиси-Харьков - по понедельникам и средам; Харьков-Кутаиси-Харьков - по воскресеньям; Харьков-Батуми-Харьков - по вторникам; Харьков-Ереван-Харьков - по четвергам.

Полеты планировалось выполнять на новых комфортабельных самолётах нового поколения Embraer 145.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) была основана в 2003 году. Авиакомпания «Роза Ветров» предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок – от чартерных до регулярных.