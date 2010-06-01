Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) заявляет, что цены на сертификацию автомобилей повышаться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

«Информация о возможном повышении в Украине стоимости сертификации автомобилей в 168 и более раз не отвечает действительности. Подобные заявления в печати можно объяснить лишь желанием кого-то дестабилизировать ситуацию как вокруг работы комитета, так и в отдельных сегментах нашей экономики», – отметил председатель Госпотребстандарта Олег ПОВОЛОЦКИЙ.

При этом, по его словам, недавно был подписан приказ Госпотребстандарта Украины, который предусматривает создание межведомственной рабочей группы по вопросам усовершенствования деятельности государственной системы УкрСЕПРО для совершенствования деятельности и предотвращения нарушений правил и процедуры сертификации в системе УкрСЕПРО. Также в приказе предусмотрены мероприятия для усиления контроля за работой органов по сертификации системы УкрСЕПРО.

В состав межведомственной группы, кроме представителей Госпотребстандарта, вошли представители Министерства промышленной политики, Министерства транспорта и связи, Министерства внутренних дел, Центрального совета профессиональных союзов Украины, Украинского союза промышленников и предпринимателей и Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

Напомним, сегодня Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) распространила информацию о том, что якобы ДП «УкрНДНЦ» (монополист Реестра сертификатов Госстандарта Украины) пытается внедрить дополнительные поборы с предпринимателей и граждан Украины.

По информации ВААИД, стоимость внесения сведений в реестр (экспертизы сертификатов на автомобили) увеличивается в 168-5000 раз. Например, экспертиза сертификата соответствия за один автомобиль будет стоить вместо 12 грн. – 2016 грн., стоимость экспертизы сертификата серийной продукции с аттестацией производства до 3-х лет вместо 12 грн. – 60 тыс. грн., до 2-х лет – вместо 12 грн. 40 тыс. грн., до 1-го года –вместо 12 грн. 20 тыс. грн.

Чтобы не допустить повышения цен на автомобили автоимпортеры до отмены новых поборов вынуждены будут не проводить сертификацию, а значит, и таможенное оформление автомобилей и не перечислять значительные средства в государственный бюджет.