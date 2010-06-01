ВР упростила таможенное оформление транзита

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения таможенного оформления транзитных грузов".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого закона проголосовали 318 народных депутатов из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что декларирование транзитных грузов, которые перемещаются морским и речным транспортом, в соответствии с требованиями законодательства Украины, осуществляется по представлению таможенным органам коносамента (ВІLL оf Lading) и грузовой таможенной декларации. На товары (кроме подакцизных), которые перемещаются транзитом морским и речным транспортом в контейнерах и во время хранения остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля морского порта, грузовая таможенная декларация не подается. Таможенное оформление товаров в режиме транзита, которые перемещаются авиационным транспортом в пределах одного пункта пропуска, и таможенное оформление товаров в режиме транзита, которые перемещаются морским и речным транспортом в контейнерах и во время хранения остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля морского порта, осуществляются с учетом требований Закона Украины "О транзите грузов”.

К товарам (кроме подакцизных), которые перемещаются транзитом морским и речным транспортом в контейнерах и во время хранения остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля морского порта, меры гарантирования доставки не применяются.