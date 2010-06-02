В Виннице 130 маршруток провели предупредительную забастовку

В Виннице 1 июня 130 маршруток провели предупредительную забастовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили автоперевозчики.

По их словам, таким образом они выразили протест против массовых проверок со стороны ГАИ транспорта перевозчиков. По их мнению, такие проверки - безосновательны.

«Сначала, проверяя, сотрудники Госавтоинспекции «цеплялись» к ручному тормозу. В последнее время претензии предъявляются к «газелевским» рессорам, которые якобы уменьшают тормозной путь наших «Мерседесов». Мы 10 лет ездили на этих более выносливых рессорах - и все было нормально, а теперь чтобы закрыли глаза - необходимо платить 100-200 грн. И так каждый день! Именно поэтому мы решили сегодня не выезжать на маршруты и проводим такую предупредительную забастовку», - объяснил один из перевозчиков.

В свою очередь, в Госавтоинспекции Винницкой области сообщили, что проверка транспортных средств маршрутчиков проводится в рамках общегосударственной операции «Автобус-2010» с целью уменьшения и предотвращения аварий на пассажирском транспорте.

«В первый день проведения операции работники ГАИ проверили 282 автобуса, осуществляющих перевозки в Виннице. 51 транспортное средство оказалось в технически неисправном состоянии, эксплуатировать 16 было запрещено с изъятием талона государственного техосмотра. Работники ГАИ выдали 8 предписаний и оштрафовали за выявленные нарушения 8 должностных лиц», - сообщили в ГАИ Винницкой области.

Начальник областного Управления Госавтоинспекции Геннадий ПРОКОПОВИЧ отметил, что за 5 месяцев 2010 года на территории Винницкой области увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств, перевозящих пассажиров. В результате этого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года травмировано на 30 человек больше.

С целью предотвращения обострения ситуации с пассажирскими перевозками в Виннице в областном ГАИ была проведена рабочая встреча с перевозчиками, на которой были определены проблемные вопросы и создана совместная рабочая группа для их решения.

Справка УНИАН. Маршрутными перевозками в Виннице занимаются около 300 частных предпринимателей и 8 автопредприятий, которые перевозят пассажиров 740 транспортными средствами (автобусами и микроавтобусами) на 53 маршрутах в режиме маршрутного такси.

На маршрутные такси приходится около 20% общегородских перевозок.

Население Винницы составляет 366,5 тыс. человек.