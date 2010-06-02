«АэроСвит» открывает рейсы в Санкт-Петербург

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» в июне этого года открывает новые регулярные рейсы в Санкт-Петербург из регионов Украины, а также увеличивает интенсивность полетов в российский город из Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в частности, со 2 июня т.г. украинская авиакомпания начинает обслуживать воздушную линию Одесса – Санкт-Петербург. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

3 июня "АэроСвит" открывает регулярный маршрут Донецк – Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Помимо этого, с 4 июня украинский перевозчик увеличивает количество рейсов между Киевом и Санкт-Петербургом – с четырех до пяти в неделю. Кроме понедельника, среды, четверга и субботы, полеты также будут осуществляться по пятницам.

Суммарно, начиная с июня, "АэроСвит" в партнерстве с Государственной транспортной компанией "Россия", базирующейся в Санкт-Петербурге, будет выполнять между столицей Украины и Санкт-Петербургом 10 авиарейсов в неделю (по пять каждая из компаний).

Напомним, воздушную линию Киев – Санкт-Петербург "АэроСвит" обслуживает с мая 2004 года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года «АэроСвит» обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок. Компания также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.