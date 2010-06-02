Транзит венесуэльской нефти до осени составит 0,27 долл. за 10 т/км

Тариф на транзит венесуэльской нефти железнодорожным транспортом через Украину в Беларусь до осени будет составлять 0,27 доллара за 10 т/км.

Об этом УНИАН сообщил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что действие этого тарифа было согласовано в ходе встреч первых вице-премьер-министров Украины и Беларуси Андрея КЛЮЕВА и Владимира СЕМАШКО 29 мая в Гомеле.

“До осени точно будет действовать такой тариф, а потом этот вопрос еще будет обсуждаться”, - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь планировали до июня согласовать тариф на транзит венесуэльской нефти железнодорожным транспортом по территории Украины.

Как заявлял в начале мая министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, тариф на транзит первой партии нефти в 80 тыс. тонн, которая пришла в порт Одессы из Венесуэлы, составлял 0,27 долл. за 10 тонно-километров, что соответствует тарифу, действующему в России, и на 30% выше внутреннего тарифа в Украине. В то же время Беларусь настаивала на снижении тарифа и вела переговоры с Литвой о возможности поставок нефти через порт Клайпеды.

31 мая источник в правительстве Украины сообщил УНИАН, что в текущем году транзит нефти в Беларусь через Украину составит до 4 млн. тонн. "А в следующем году планируется выйти на объем в 10 млн. тонн. Нефть будет идти через порт Одессы», - сказал собеседник агентства.