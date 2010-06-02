Варшавская автофабрика планирует произвести 60 тыс. автомобилей

Варшавская автофабрика (FSO) планирует в текущем году сохранить производство на уровне прошлого года, когда завод произвел 30 тыс. автомобилей Shevrolet Aveo и 30 тыс. машинокомплектов Daewoo Lanos.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил директор производства FSO, принадлежащей украинскому концерну "УкрАвто", Густав ЛИПИНСКИЙ.

Он отметил, что главной причиной, сдерживающей рост производства, является отсутствие заказов в условиях мирового финансового кризиса, повлекшего за собой падение автомобильного рынка.

По словам Г.ЛИПИНСКОГО, завод рассчитывает на увеличение заказов на Shevrolet Aveo с осени 2010 года – благодаря установке на них двигателей по стандарту Euro 5, что позволит увеличить ежемесячное производство 2 тыс. до 3,5 тыс. машин.

Г.ЛИПИНСКИЙ напомнил, что Еврокомиссия запретила с 2011 года продавать в Евросоюзе новые автомобили с двигателями, не отвечающими стандарту Euro 5.

Машинокомплекты Daewoo Lanos, как и в предыдущие годы, будут поставляться для сборки в Украине.

Представитель правления завода также сообщил, что компания намерена в текущем году разбирать произведенные в Словакии автомобили Kia Cee`d на машинокомплекты для их поставки и сборки на украинских предприятиях "УкрАвто", не уточнив при этом планируемых объемов. По его словам, в прошлом году предприятие таким образом разобрало и поставило в Украину 2 тыс. машин.

Г.ЛИПИНСКИЙ также отметил, что мощности завода позволяют ежегодно производить 225 тыс. машин (при двухсменной работе).

Как сообщал УНИАН, по данным Samar, в 2008 году FSO за счет производства 150 тыс. машин заняла третье место на польском рынке автопроизводителей с около 15% доли рынка.