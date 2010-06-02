«Азовмаш» увеличил реализацию продукции в 1,9 раза

Мариупольский машиностроительный завод «Азовмаш» в январе-мае 2010 года в 1,9 раза увеличил реализацию своей продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба завода.

Согласно сообщению, с декабря 2009 года предприятие вышло на докризисные объёмы выпуска продукции и эти позиции не снижает. Так, «Азовмаш» стабильно обеспечивает выпуск грузовых вагонов - с начала года изготовлено 4457 единиц подвижного состава, в том числе 3757 цистерн и 700 полувагонов. По сравнению с прошлым годом выпуск вагонов вырос в 2 раза, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, на сегодня достиг проектной мощности объём выпуска квадрата 250 мм на установке непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) ЗАО «АзовЭлектроСталь», и на этом предприятии завершается монтаж второй линии формовочной линии крупного вагонного литья.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) осуществляет управление ведущими мировыми производителями и разработчиками грузовых вагонов и платформ, конвертерного, доменного, горнорудного, кранового оборудования, бронетехники, автотопливозапрвщиков и перевозчиков, заправочной космической техники: ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Азовобщемаш», ОАО «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ОАО «Мариупольский термический завод».

50% + 1 акция ОАО «Азовмаш» принадлежит ФГИУ, 50% - 1 — ЗАО «УПТК».