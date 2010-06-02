Железные дороги увеличили нагрузку грузов на 7%

Железные дороги Украины за январь-апрель текущего года увеличили нагрузку грузов на 7%, за май – на 22%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, рост объемов нагрузки отмечен почти по всем видам грузов.

В частности, с начала года железные дороги нагрузили 137 млн. тонн грузов, что на 7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. На протяжении мая этого года железнодорожным транспортом Украины было нагружено почти 31 млн. тонн грузов, что на 22% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

В структуре грузов на протяжении мая преобладали каменный уголь (8 млн. тонн), руда (6,2 млн. тонн), нефть и нефтепродукты (0,8 млн. тонн), черные металлы (2,5 млн. тонн), строительные материалы (4,3 млн. тонн) и зерно (0,6 млн. тонн).

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике страны железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов и на 5% меньше пассажиров, чем в 2008 году. Объемы грузовых перевозок составили 391,5 млн. тонн, транзитных грузов – 45,5 млн. тонн. Рост показателей наметился лишь в конце года: в ноябре – на 22%, в декабре – на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом Украины в первом квартале 2010 года увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 95,5 млн. тонн.