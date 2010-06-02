Минтранс в июне проводит акцию «Автобус-2010»

Госавтотрансиспекция Министерства транспорта и связи совместно с ГАИ МВД на протяжении текущего месяца проведет комплекс профилактических мероприятий «Автобус-2010», направленный на уменьшение аварийности и повышение уровня безопасности пассажирских перевозок в летний период. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

На протяжении месяца инспекторы будут проверять соблюдение автомобильными перевозчиками лицензионных условий и требований безопасности перевозок при осуществлении регулярных, нерегулярных и регулярных специальных пассажирских перевозок. Под особенным контролем будут находиться перевозчики, которые осуществляют перевозку организованных групп детей в места оздоровления и отдыха.

Также будет осуществляться контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов, за соблюдением водителями автобусов требований относительно рабочего времени и времени отдыха, обязательному хранению автобусов в специально приспособленных для этого местах и проведением предрейсовых инструктажей с водителями автобусов.

По результатам проверок перевозчики – нарушители будут привлечены к ответственности.