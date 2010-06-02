Одесский порт принял круизное судно длиной 300 м

Каботажная гавань Одесского порта впервые приняла круизное судно длиной около 300 м.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, сегодня, 2 июня, возле 18-19-го причалов пассажирского терминала Одесского порта на Новом молу пришвартовался лайнер COSTA MEDITERRANEA (длина - 292,5 м, флаг Италия) – уникальное судно, которому нет аналогов в Средиземном море.

На борту теплохода – 2 140 туристов, преимущественно граждане Италии, Франции, Испании.

Заход теплохода стал знаковым событием для Одесского порта. До этого пассажирский терминал порта принимал круизные суда больших размеров (свыше 290 м) с заходом в Новую гавань и швартовкой справа от Нового мола (причалы 15-16). В нынешнем году из-за реконструкции причала №16 администрация порта предложила капитану более сложную проводку в Каботажную гавань.

Как отмечают в Минтранссвязи, прием COSTA MEDITERRANEA показал, что пассажирский терминал порта в состоянии принимать круизные суда до 300 м с швартовкой как справа, так и влево от Нового мола.

Уже завтра, 3 июня, COSTA MEDITERRANEA зайдет в Ялтинский порт.