ВОЛЯ вдвое увеличивает скорость в пакетах

ВОЛЯ ввела новый дополнительный сервис, увеличивающий вдвое скорость в пакетах без тарификации трафика. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ВОЛИ Алина СИГДА.

По ее данным, компания ВОЛЯ предложила своим Интернет-абонентам, которые выбирают новые пакеты без тарификации трафика «Воля-Buzz» и «Воля-Buzz+», новый дополнительный сервис Boost-a-Day (от англ. ускорить на день), позволяющий временно (на одни сутки) увеличивать скорость вдвое.

Дополнительный сервис Boost-a-Day предоставляется на платной основе, и стоимость одного заказа (активации) – 5 грн. Для заказа и использования дополнительного сервиса услуга доступа в Интернет «Воля Бродбенд» должна быть активна. Заказать новый сервис Boost-a-Day можно на Персональном сайте абонента, для чего, зайдя в раздел «Интернет», необходимо в подразделе «Дополнительные услуги» нажать на кнопку Boost-a-Day. В подтверждение заказа абоненту поступает уведомление на указанный в договоре адрес электронной почты. Сервис активируется со следующих суток в 00:01 и действует до 23:45.

Одна активация действительна в течение суток в указанный промежуток времени. Если абонент желает воспользоваться сервисом Boost-a-Day в другой день, то опцию необходимо активировать на Персональном сайте абонента повторно.

Напомним, что в мае ВОЛЯ презентовала новую регулярную линейку пакетов без тарификации трафика. Первый эконом-пакет «ВОЛЯ-Buzz» из этой линейки с фиксированной скоростью 512 Кбит/с без тарификации трафика стоит всего 40 грн в месяц. Для тех, кто пользуется цифровым телевидением «Воля Преміум ТВ», на этот интернет-пакет действует специальная цена – 30 грн.

До конца июня для новых абонентов действуют специальные предложения, позволяющие выбрать интернет-пакет «Воля Buzz Summer» и пользоваться им до двух месяцев (месяц подключения и следующий за ним) по акционной цене 1 грн./мес. Специальная цена подключения к услуге – 1 грн.

Чтобы воспользоваться этим предложением, надо внести на лицевой счет 5 грн. По желанию абонент также может взять в пользование модем по акционной цене 1 грн./мес.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 395 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.