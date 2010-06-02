Intellecom запустила сеть беспроводного Интернет

В июне компания Intellecom (Киев) запустила сеть беспроводного доступа в Интернет четвертого поколения (4G) по технологии WIMAX в Харькове. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании О2 (Россия).

Согласно сообщению, начиная с июня 2010 года Intellecom будет предоставлять услугу доступа к Интернету по технологии WIMAX не только в украинской столице, но и в Харькове. В будущем компания намерена запуститься во всех городах-миллионниках Украины. В дальнейшем Intellecom планирует увеличивать количество городов присутствия, в первую очередь, конечно, покрывая города, где есть наибольший спрос на Интернет.

Компания предложит харьковчанам три вида модемов для подключения: портативные, стационарные или внешние устройства.

Справка УНИАН. Компания Intellecom (ООО «Интелеком») с 2000 года предоставляет услуги высокоскоростного доступа к сети Интернет. В настоящее время Intellecom имеет представительства в 24 городах Украины, которые обслуживают клиентов в более чем 50 населенных пунктах Украины. Компания предоставляет услуги передачи данных и беспроводного доступа к сети Интернет на базе беспроводной технологии в частотном диапазоне 2,3-2,4 Ггц для коммерческих структур и государственных учреждений по всем регионам Украины.