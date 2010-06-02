Из Государственного бюджета Запорожью компенсировано менее 40% стоимости перевозки представителей льготных категорий населения электротранспортом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии со ссылкой на гендиректора коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" Николая РЫЖЕНЬКИХ, "за пять месяцев 2010 года в Запорожье перевезено трамваями и троллейбусами 18 млн. 819 тыс. человек - представителей льготных категорий, сумма расходов на эти цели составила более 18 млн. грн. При этом из Государственного бюджета в качестве компенсации обеспечения бесплатного проезда "льготников" поступило 6 млн. 917 тыс. грн. - 36,7% от необходимого. Недофинансирование составило 11 млн. 902 тыс. грн."

В результате, по данным Н.РЫЖЕНЬКИХ, на сегодняшний день КП "Запорожэлектротранс" из-за низкой заработной платы постоянно теряет квалифицированных сотрудников. "Средний уровень зарплат - 1600 грн., сейчас предприятие теряет квалифицированные кадры. Так, на прошлой неделе, уволились 6 водителей", - сообщил Н. РЫЖЕНЬКИХ.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" - единственное предприятие, осуществляющее в Запорожье пассажироперевозки трамваями и троллейбусами.