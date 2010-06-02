Реструктуризация УЗ завершится в 2014 году

Завершение реструктуризации «Укрзализныци» запланировано на 2014 год.

Об этом говорится в Программе экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

При этом до конца 2010 г. запланирована разработка концепции реструктуризации «Укрзализныци» и методики регулирования тарифов, которые находятся в ведении естественной монополии. Начало же реструктуризации ведомства запланировано до 2012 г.

При этом Программой экономических реформ предусмотрена до конца 2010 г. ликвидация льготных тарифов на грузовые перевозки; до конца 2012 г. - внедрение экономически обоснованных тарифов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

Справка УНИАН. 20 октября 2009 года на согласительном совещании в Министерстве транспорта и связи, министерство, «Укрзализныця», профсоюзы, научные работники отраслевых высших учебных заведений пришли к согласию в вопросе реформирования железнодорожного транспорта Украины. При этом за основу взят проект реформирования, разработанный «Укрзализныцей». В рамках программы планируется создание на базе «Укрзализныци» государственного концерна.

В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта до 2015 г. будет осуществляться в три этапа.

16 декабря 2009 г. правительством одобрен проект постановления об утверждении госпрограммы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы.