И.о. гендиректора "АэроСвита" назначен Авдеев

Исполняющим обязанности Генерального директора компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" назначен Александр АВДЕЕВ, ранее занимавший должность заместителя председателя Государственной авиационной администрации Украины, а до этого в течение 12 лет работавший в "АэроСвите".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, согласно решению наблюдательного совета компании, А.АВДЕЕВ вступил в должность с 1 июня 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 19 мая 2010 г. № 1061-р освободил А.АВДЕЕВА с должности заместителя главы Государственной авиационной администрации.

Напомним, до этого обязанности генерального директора авиакомпании "АэроСвит" исполнял Евгений ТРЕСКУНОВ – заместитель гендиректора компании по стратегическому развитию, председатель Наблюдательного совета ООО «АэроСвит курорт». Он был назначен решением НС в ноябре 2009 г.

Справка УНИАН. А.АВДЕЕВУ 53 года. После завершения в 1980 г. учебы в Киевском институте инженеров гражданской авиации (специальность – инженер-механик по эксплуатации самолетов и двигателей) работал на различных предприятиях авиатранспортной отрасли. С 1996 по 2008 г.г. – в авиакомпании "АэроСвит", в том числе с 2000 г. по январь 2008 г. – в должности заместителя генерального директора по инженерно-техническому обеспечению.

В январе 2008 г. – перешел на работу в Государственную авиационную администрацию Министерства транспорта и связи Украины. С января 2009 г. по май 2010 г. занимал должность заместителя председателя Госавиаадминистрации.

Компания «Аэросвит – Украинские Авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.