Минтранс рассчитывает разобраться с «Укртрансконтейнером»

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает урегулировать конфликт с ЧП «Укртрансконтейнером» (УТК), которое обратилось с иском в Европейский суд по правам человека к правительству Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, позиция министра транспорта и связи Украины относительно работы инвесторов на предприятиях заключается в обоюдной выгоде – и инвестора, и предприятия. «Когда приходит инвестор, предположим, в порт, от этого должны выиграть обе стороны: и инвестор, и порт. По результатам работы «Укртрансконтейнера» в Илличевском порту, порт не только стал зарабатывать меньше, но и в какой-то мере потерял перспективу развития. Для порта это некомфортная ситуация. Такие инвестиции – недостаточно эффективны, поэтому рассматривать такой вопрос можно или с пересмотра таких соглашений, или с судебного разбирательства», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в министерстве, на данный момент создана совместная рабочая группа, в состав которой входят представители Министерства транспорта и связи Украины и Министерства транспорта Российской Федерации, которая изучает данный вопрос. Кроме того, в течение июня Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО встретится с представителями «Укртрансконтейнер» лично с целью урегулировать конфликт.

Как сообщал УНИАН, УТК обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с иском против Украины в апреле 2010 года. Европейский суд принял к рассмотрению иск. По данным российской Национальной контейнерной компании (НКК), чьим дочерним предприятием является УТК, в связи с исчерпанием всех внутригосударственных способов защиты своих прав, инвестор обратился в Европейский суд.

В исковом заявлении УТК требует признания нарушения Украиной легитимности осуществления судопроизводства в рамках Конвенции и нарушения следующих своих прав: права на справедливое и публичное рассмотрение дела предприятия в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом – п.1.ст.6 Конвенции; права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе – ст. 13 Конвенции; права на мирное владение имуществом – ч.1 ст.1 Протокола № 1 к Конвенции.

Также инвестор заявил требования о справедливой компенсации в размере 1,4 млрд долл., с учетом убытков, причиненных незаконным расторжением договора, включая упущенную выгоду.

Напомним, Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 г. удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Справка УНИАН. Прокуратура Одесской области в начале 2009 года выявила нарушения договора о совместной деятельности, заключенного между ИМТП и «Укртрансконтейнером», и обратилась с иском о расторжении в областной хозсуд.

Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

12 мая т.г. Одесский хозсуд удовлетворил иск и признал договор расторгнутым. «Укртрансконтейнер» обжаловал данное решение в апелляционном суде. 26 июня 2009 г. Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции в силе, УТК подал кассацию. 26 августа 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию УТК и признал договор действительным. На это решение подали кассации Минтранссвязи, ГПУ, ИМТП.