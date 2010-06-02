И.о. начальника Ильичевского порта назначен Лавриненко

Начальник Ильичевского морского торгового порта Геннадий СКВОРЦОВ уволен с занимаемой должности (по собственному желанию). Обязанности начальника предприятия теперь исполняет Константин ЛАВРИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель профкомитета Ильичевского морпорта Сергей БРЫЗГАЛОВ.

Ранее К.ЛАВРИНЕНКО работал коммерческим директором Ильичевского морского рыбного порта.

Г.СКВОРЦОВ, руководивший морским торговым портом с 2006 года, назначен руководством Минтранссвязи на должность первого заместителя начальника Ильичевского морского торгового порта.

Напомним, в прошлом году порт сократил объемы переработки грузов почти на 14% по сравнению с 2008 годом.

1 июня 2010 года стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск стивидорной компании «Укртрансконтейнер» - бывшего оператора контейнерного терминала в этом порту – к Украине. ЧП «Укртрансконтейнер» требует компенсацию в размере 1,4 млрд. долл. за потери, причиненные незаконным, по ее мнению, расторжением с нею договора о совместной деятельности с Ильичевским морпортом. Кроме возмещения компенсации, истец требует признать, что Украина нарушает стандарты судопроизводства в рамках Европейской конвенции о защите прав человека.