Дороги в Николаеве отремонтируют за средства «Эрсте Банка»

Текущий ремонт дорог в Николаеве будет выполняться за счет средств, взятых в кредит в «Эрсте Банке». Об этом УНИАН сообщили в департаменте ЖКХ Николаевского горисполкома.

На днях Николаевское коммунальное предприятие «Элу автодорог» провело конкурс по отбору финансового учреждения-кредитора для выполнения городской «Программы развития дорожного движения и его безопасности в Николаеве на 2008 - 2012 годы». Победителем было признано публичное акционерное общество «Эрсте Банк».

В департаменте сообщают, что во время подготовки и проведения конкурса были учтены требования городского совета по размеру банковской ставки кредита (19% годовых) и сроку его погашения (до 5 лет). Размер кредита - 25 млн. грн. Средства будут поступать несколькими траншами. В настоящее время согласовываются остальные пункты договора.

В настоящее время КП «Элу автодорог» проводит текущий ремонт дорог в городе за счет собственных средств. В ближайшее время состоятся торги по определению исполнителя работ. Предприятия-участники будущих торгов должны иметь в наличии оборотные средства для выполнения капитального ремонта дорожного покрытия, а также должны быть согласны на отсрочку платежа на 2-4 месяца. Такие условия выставили организаторы торгов.