Дарницкий мостовой переход откроют в 1 кв. 2011 года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству транспорта и связи Украины и Киевской городской государственной администрации (КГГА) принять меры для того, чтобы автомобильное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в столице было открыто максимум в первом квартале 2011 года, а железнодорожное движение – до конца следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня после ознакомления с ходом выполнения работ по строительству мостового перехода.

«Таким образом, мы ту идею, которая у нас возникла в 2002 году, хоть и с большим опозданием, но все-таки реализуем», – сказал он.

Глава правительства отметил, что строительство перехода последние два года практически не велось, поскольку предыдущая власть не понимала важности этого проекта.

Н.АЗАРОВ поручил первому заместителю председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО действовать решительно и жестко, чтобы обеспечить необходимые условия для выполнения работ. «У нас есть государственные интересы, и поэтому мы должны решать эти вопросы немедленно, безотлагательно, а если надо, то и жестко. Церемониться, чтобы нам кто-то задерживал строительство моста, какой-нибудь гараж задержал строительство моста в Киеве, мы никому не позволим», – сказал премьер.

Кроме того, Н.АЗАРОВ пообещал, что финансирование проекта будет осуществляться в полном объеме и в необходимые сроки, а также будут выделены средства для погашения накопившихся долгов перед подрядчиками.

В свою очередь, А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что все проблемные вопросы, решение которых зависит от КГГА, будут сняты. «В этом году мы обязательно запустим с правого берега заезд на мост из Кончи-Заспы и съезд в Киеве. И уже в 2011 году будет запущен заезд на мост из Киева и съезд в Конче-Заспе. До конца года будет запущен съезд на Левом берегу на Березняки», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он отметил, что в ходе проведения работ необходимо решить вопрос перемещения гаражей. «Город должен выделить место для переноса гаражей. Я уже встретился со всеми собственниками, и они дали согласие переехать и за свой счет перевезти гаражи, потому что они самовольно построены, нет документов на право собственности. Там, где есть права собственности, – безусловно, будем компенсировать», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Относительно реальности завершения проекта в обусловленные сроки высказался и министр транспорта Константин ЕФИМЕНКО. Он отметил, что на завершение строительства перехода необходимо 2 млрд. грн.: 1 млрд. грн. – в текущем году и 1 млрд. грн. – в 2011 году.

«Мы планируем, что до октября 2011 года мост заработает по полной проектной мощности. Это два железнодорожных полотна в одну и другую стороны, три автомобильных полосы в обе стороны, что позволит дополнительно пропускать по 50 тыс. автомобилей в сутки и довольно серьезно решить проблему перевозки пассажиров. А в комплексе с Дарницким вокзалом это позволит разгрузить поток с центрального вокзала», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ответственными за реализацию проекта в установленные сроки являются министр транспорта К.ЕФИМЕНКО и первый заместитель главы КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.