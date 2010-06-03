АМК закрыл дело о сумме сбора за оформление билетов ЮЗЖД

Антимонопольный комитет Украины (АМК) закрыл дело относительно Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) по поводу экономически обоснованного уровня комиссионного сбора за услуги по оформлению и возврату проездных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании АМК глава комитета Алексей КОСТУСЕВ.

По его словам, дело закрыто в связи с тем, что ЮЗЖД полностью выполнила рекомендации комитета.

А.КОСТУСЕВ напомнил, что в феврале этого года ЮЗЖД были предоставлены рекомендации относительно необходимости снижения комиссионного сбора, который при покупке билета был установлен в размере 12 грн., а при возврате – 15 грн. АМК рекомендовал снизить комиссионный сбор как при оформлении, так и при возврате билетов до 10 грн. – уровня, который существовал ранее, поскольку по выводам комитета стоимость услуг была завышена.

Как отметил А.КОСТУСЕВ, ЮЗЖД пошла навстречу АМК и выполнила его требования.

Принятое решение позволит снизить затраты потребителей примерно на 35 млн. грн. ежегодно.

«Такого подхода относительно пересмотра комиссионного сбора мы ожидаем и от других железных дорог, дела относительно которых ведутся», – отметил А.КОСТУСЕВ.

По его словам, ЮЗЖД показала пример сотрудничества с АМК, выполнила все рекомендации, и на нее не был наложен штраф.

В настоящее время АМК рассматривает аналогичные дела относительно Донецкой, Львовской, Одесской, Южной и Приднепровской железных дорог. Рекомендации этим дорогам от АМК планируется направить на этой неделе.