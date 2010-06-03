НКРС выставила «Киевстару» требования

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) направила в адрес ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.» письмо, в котором потребовала срочно восстановить предоставление услуг завершения трафика абонентам сети Vega и провести переговоры согласно установленной законодательством Украины процедуре.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе оператора Vega.

Как ранее сообщалось, 1 июня 2010 г. компания «Киевстар» заблокировала для своих абонентов доступ на сеть Vega, предварительно уведомив, что дальнейшее предоставление услуг будет возобновлено только после подписания договора на условиях компании «Киевстар». При этом абоненты Vegа имели возможность осуществлять звонки на сеть «Киевстар».

В компании Vega считают, что сложившаяся ситуация является нарушением компанией «Киевстар» лицензионных условий, согласно которым оператор должен в обязательном порядке обеспечить маршрутизацию исходящего со своей сети трафика. Украинское телекоммуникационное законодательство в этом вопросе защищает, прежде всего, интересы абонента.

В компании Vega сообщили, что неоднократно обращались к компании «Киевстар» и призывали их воздержаться от рассоединения сетей. Кроме того, была проинформирована НКРС о сложившейся ситуации.

Также в сообщении отмечается, что в течение 2010 г. продолжался переговорный процесс между Vega и «Киевстар» относительно стоимости интерконнекта. Для обеспечения полноценного и качественного предоставления услуг конечному потребителю и сохранения существующего взаимосоединения сетей по обоюдному согласию продлевалось действие договора на один календарный месяц. Ежемесячное продление старого договора и финансовых условий должно было действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая обе стороны. 31 мая 2010 г. истекли сроки действующего до этого момента договора о взаимосоединении сетей между компаниями, и компания «Киевстар» отказалась его продлевать на действующих условиях.

На данный момент практически со всеми остальными мобильными операторами Vega пришла к взаимовыгодным соглашениям. Из всех мобильных операторов только "Киевстар" в качестве аргумента в переговорах использовал противоправные действия, отмечают в компании Vega.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".