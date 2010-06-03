5 июня в Симферополе пройдет рок-концерт «Продолжая жизнь»

В Симферополе 5 июня т.г. на площади Ленина (с 20-00 до 22-00) состоится рок-концерт под лозунгом «Продолжая жизнь». Об этом сообщает профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Концерт организован профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины совместно с проектом «Вместе к здоровью». В мероприятии примут участие творческие коллективы подразделений железнодорожного транспорта Украины и ведомственных учебных заведений.

Цель мероприятия - привлечь внимание молодежи к вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья, формирование у молодежи ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, к проблеме табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, а также к соблюдению безопасного сексуального поведения.

К участию приглашаются СМИ.

Справки по телефону: (067) 441-26-42, Александр Гнатюк.