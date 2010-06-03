Южная железная дорога дополнительно открывает 17 касс

Для обеспечения летних пассажирских перевозок Южная железная дорога дополнительно открывает 17 билетных касс: 6 касс дальнего сообщения (Харьков-Пассажирский - 2 кассы, Сумы - 1 касса, Полтава-Южная - 1 касса, Кременчуг - 1 касса, Харьков-Левада - 1 касса); 11 касс пригородного сообщения (Харьков-Пассажирский - 3, Полтава-Южная - 1, Кременчуг - 1, Сумы - 1, Лосево - 1, Полтава-Киевская - 1, Гребенка - 1, Харьков-Левада - 2).

Об этом сообщает пресс-служба ЮЖД.

Кроме того, согласно сообщению, на ЮЖД пассажиры могут заказать или приобрести билеты через Интернет. Внедренная в прошлом году услуга по резервированию и оплате стоимости проездных документов через Интернет продолжает пользоваться спросом у пассажиров и в 2010 году. За период с 1 января по 20 мая 2010 года зарезервировано через сайт Укрзализныци с последующим оформлением в кассах ЮЖД 141 место, через сайт ЮЖД - 822 места, распечатано в кассах ЮЖД оплаченных через сайт Укрзализныци 1976 мест.

Также на ЮЖД пассажирам предлагается услуга по доставке проездных документов к поездам № 161/162 и 163/164 Харьков-Киев через сервис-центр вокзала Харьков-Пассажирский. С начала года данная услуга предоставлена 29 пассажирам.

С целью предоставления пассажирам необходимой информации по наличию свободных мест в пассажирских поездах специалистами информационно-вычислительного центра ЮЖД проведено техническое обслуживание плазменных мониторов. В настоящее время на вокзалах и станциях ЮЖД их установлено 26 единиц.

Также проведено техническое обслуживание 20 сенсорных информационных киосков самообслуживания на 15 вокзалах и станциях Южной железной дороги, которые позволяют пассажирам по желанию получать информацию о наличии свободных мест в поездах до желаемой станции за 45 дней до отправления.

Напомним, на сегодня обслуживание пассажиров относительно оформления проездных документов производится в 443 билетных кассах ЮЖД: дальнего сообщения - 105, пригородного сообщения - 171, совмещенных (продажа проездных документов в дальнем и пригородном сообщениях) - 167.