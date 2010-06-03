АМК: создание авиаальянса идет в комплексе с ценами перевозок

Антимонопольный комитет Украины будет рассматривать вопрос альянса «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днеправиа» в комплексе с вопросом о ценах на внутренние авиаперевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

«Этот вопрос (альянса – УНИАН) увяжем с вопросом о ценах на внутренние авиаперевозки и будем рассматривать в комплексе», - отметил он.

По словам главы АМК, для многих сегодня авиаперевозки являются роскошью.

«Мы можем идти навстречу, давать согласия на концентрацию, а у меня возникает вопрос: а билет после этого дешевле будет или дороже? Ответ на этот вопрос для меня является главным», - отметил он.

По словам А.КОСТУСЕВА, с 1 июня АМК получил поручение от премьер-министра Николая АЗАРОВА проверить обоснованность цен на авиаперевозки в Украине.

«Мириться с тем, что билет из Киева в Лондон стоит дешевле, чем из Киева в Днепропетровск, мы не собираемся. Это ненормальная ситуация, и сегодня мы проводим расследование», - отметил глава АМК.

Напомним, 11 февраля т.г. в Госавиаадминистрации УНИАН сообщили, что авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» намерены объединиться в альянс.

Согласно сообщению, письмо с уведомлением о таком намерении получено от компаний.

В пресс-службе Антимонопольного комитета Украины УНИАН подтвердили факт получения совместного обращения «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днеправиа» и сообщили, что установленный законодательством срок для рассмотрения таких обращений составляет три месяца.

По данным АМК, компании обратились в комитет в январе текущего года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита».

Авиакомпания «Донбассаэро» была основана в 1933 году как донецкое авиапредприятие. В декабре 2007 года, после реорганизации, компания получила статус ООО «Донбассаэро». Сегодня «Донбассаэро» – третья по величине авиакомпания Украины. Основную часть воздушного парка авиакомпании составляют суда Як-42. Начиная с 2005 года, в состав парка вошел лайнер западного производства «Airbus A320». В 2007 году «Донбассаэро» и «Аэросвит» заключили стратегический альянс.

В августе 2009 года победителем конкурса по продаже государственного пакета ООО «Днеправиа» в размере 94,572%+1 акция было признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составила 59 млн. 17 тыс. грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания имеет в своем распоряжении также парк самолетов, инженерно-авиационную базу, пассажирский аэровокзал, грузовой (складской), гостиничный и административный комплексы.