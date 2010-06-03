ГАИ и Минтранс ужесточают контроль пассажирского транспорта

В связи с активизацией в летний отпускной период перевозок пассажиров Госавтоинспекция и Министерство транспорта и связи Украины усиливают работу по профилактике аварийности на пассажирском транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Согласно сообщению, в частности, в Минтрансе подготовлен приказ о запрещении передвижения пассажирских автобусов с 22:00 до 5:00 по всей территории Украины.

Ездить в темное время суток разрешается лишь транспортным средствам, которые официально работают на регулярных рейсовых маршрутах и оборудованы тахографами (бортовыми самописцами).

Кроме того, в южных областях Украины из числа работников ГАИ и транспортной инспекции создаются мобильные группы, которые будут не только выявлять нелегальных перевозчиков, но и контролировать соблюдение легальными перевозчиками Правил дорожного движения и безопасной перевозки пассажиров.