МАУ открыла воздушное сообщение между Донецком и Львовом

В среду, 2 июня, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнила первый рейс между Донецком и Львовом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Согласно сообщению, полеты на собственных современных самолетах авиакомпании МАУ «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим – будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. В дальнейшем, в зависимости от спроса, количество рейсов может быть увеличено.

Рейс МАУ между Донецком и Львовом стал первым рейсом в истории украинской авиации, который соединяет западную и восточную столицы Украины.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционерами МАУ являются: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.