Еще две компании заинтересовались "Лугансктепловозом"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) заключил договор конфиденциальности на ознакомление с приватизируемым предприятием – ОАО «ХК «Лугансктепловоз» еще с двумя компаниями-резидентами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Таким образом, на сегодняшний день ФГИ заключил договора конфиденциальности всего с семью компаниями – пятью резидентами и двумя нерезидентами.

В соответствии с заключенными договорами, компании смогут посетить приватизируемое предприятие и непосредственно ознакомиться с его деятельностью.

Справка УНИАН. 31 марта т.г. Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.