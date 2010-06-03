Еще две компании заинтересовались "Лугансктепловозом"
Сообщили в Фонде госимущества
Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) заключил договор конфиденциальности на ознакомление с приватизируемым предприятием – ОАО «ХК «Лугансктепловоз» еще с двумя компаниями-резидентами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.
Таким образом, на сегодняшний день ФГИ заключил договора конфиденциальности всего с семью компаниями – пятью резидентами и двумя нерезидентами.
В соответствии с заключенными договорами, компании смогут посетить приватизируемое предприятие и непосредственно ознакомиться с его деятельностью.
Справка УНИАН. 31 марта т.г. Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.
Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.
Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.