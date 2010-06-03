Проведен рейд против нелегальных автоперевозчиков

На Центральном и Южном железнодорожных вокзалах г. Киева Глававтотрансинспекция Министерства транспорта и связи провела рейды – проверки автоперевозчиков, которые перевозят пассажиров в другие города.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, только за две недели инспекторы обнаружили в столице более 640 транспортных средств, которые работали на маршрутах незаконно. По каждому перевозчику-нарушителю составлены акты и будут наложены штрафные санкции. Благодаря привлечению к проверкам представителей правоохранительных органов за перевозку пассажиров без лицензии несколько транспортных средств поставлены на штрафплощадку.

Рейды будут продолжаться на протяжении следующих двух недель. Проверки и мероприятия по устранению нелегалов, кроме столицы, проводят и территориальные инспекции в Волынской, Черкасской, Киевской, Сумской, Полтавской, Ривненской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской областях.

Напомним, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО с целью повышения уровня безопасности поручил усилить проверки перевозчиков, которые осуществляют перевозку пассажиров автомобильным транспортом и применить жесткие санкции к нарушителям автотранспортного законодательства.