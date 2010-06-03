Янукович подписал изменения к закону

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере перевозки опасных грузов”.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В частности, принятый 13 мая Верховной Радой закон предусматривает, что опасный груз, о котором отправитель подает недостоверную информацию, может быть в любое время выгружен или уничтожен или обезврежен перевозчиком, как того будут требовать обстоятельства, без возмещения отправителю связанного с этим ущерба.

Предприятия, учреждения и организации - грузоотправители опасных - обязаны подать перевозчику достоверную информацию о грузе с целью обеспечения безопасности его перевозки и информации о мерах на случай аварий во время перевозки опасных грузов. Предприятия, учреждения и организации - отправители, перевозчики и получатели опасных грузов - должны выполнять требования законодательства, которое обеспечивает безопасность их перевозки, и иметь средства и мобильные подразделения для предотвращения возникновения аварийных ситуаций во время перевозки таких грузов или ликвидации последствий аварии.