Кабмин назначил заместителей председателя «Укравтодора»

Кабинет Министров Украины 2 июня этого года уволил и назначил ряд заместителей председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодора»).

Тексты соответствующих распоряжений размещены на сайте правительства.

В частности, распоряжением № 1137-р от 2 июня 2010 года первым заместителем председателя «Укравтодора» назначен Михаил ГРИГОРОВ. Кроме того, соответствующими распоряжениями заместителями назначены Евгений ПРУСЕНКО, Николай ПИДМОГИЛЬНЫЙ, Игорь ЗАВИЙСКИЙ, Владимир ГАЛУШКО.

При этом с должности первого заместителя председателя «Укравтодора» уволен Валерий ПУДРЫК по собственному желанию, а с должностей заместителя председателя уволены Петр НАУМЕНКО, Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, Зиновий ХОЛОДНЮК, Владимир ПАРАЦА.

Напомним, первый заместитель председателя «Укравтодора» В.ПУДРЫК, а также заместитель П.НАУМЕНКО были назначены на эти должности в апреле текущего года.