Нужно изменить порядок расчета ставок на перевозку грузов

Железнодорожники 13 стран предлагают изменить порядок расчета базовых тарифных ставок на перевозку грузов на 2011 фрахтовый год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом договорились в конце мая в Одессе участники внеочередного совещания относительно изменения порядка расчета базовых тарифных ставок Тарифной политики железных дорог-участниц Содружества на перевозку грузов в международном сообщении на 2011 фрахтовый год.

В совещании приняли участие эксперты железнодорожных администраций 13 стран – представители Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Участники совещания предложили изменить порядок определения базовых ставок Тарифной политики СНГ путем применения коэффициентов к приросту тарифа на фиксированную дальность перевозок вместо коэффициентов, которые применяются непосредственно к ставкам на конкретное расстояние. Такой подход, по мнению экспертов, позволит усовершенствовать действующие тарифы на международные перевозки грузов, в частности, избежать необоснованного снижения тарифа с ростом дальности перевозки, а также компенсировать расходы за перевозку на короткие расстояния.

Эксперты также предложили изменить порядок расчета базовых тарифных ставок на контейнерные перевозки и отправление грузов в вагонах мелкими партиями. Вместо коэффициентов с учетом дальности перевозок предложено установить единый коэффициент, который обеспечит плавный рост тарифов.

Участники совещания одобрили новый порядок расчета базовой тарифной ставки, вместе с тем они предложили железнодорожным администрациям при разработке Тарифной политики СНГ на 2011 год принять меры для предотвращения резкого роста тарифов на перевозку грузов.