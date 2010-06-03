Нужно изменить порядок расчета ставок на перевозку грузов
Железнодорожники 13 стран
Железнодорожники 13 стран предлагают изменить порядок расчета базовых тарифных ставок на перевозку грузов на 2011 фрахтовый год.
Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом договорились в конце мая в Одессе участники внеочередного совещания относительно изменения порядка расчета базовых тарифных ставок Тарифной политики железных дорог-участниц Содружества на перевозку грузов в международном сообщении на 2011 фрахтовый год.
В совещании приняли участие эксперты железнодорожных администраций 13 стран – представители Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Участники совещания предложили изменить порядок определения базовых ставок Тарифной политики СНГ путем применения коэффициентов к приросту тарифа на фиксированную дальность перевозок вместо коэффициентов, которые применяются непосредственно к ставкам на конкретное расстояние. Такой подход, по мнению экспертов, позволит усовершенствовать действующие тарифы на международные перевозки грузов, в частности, избежать необоснованного снижения тарифа с ростом дальности перевозки, а также компенсировать расходы за перевозку на короткие расстояния.
Эксперты также предложили изменить порядок расчета базовых тарифных ставок на контейнерные перевозки и отправление грузов в вагонах мелкими партиями. Вместо коэффициентов с учетом дальности перевозок предложено установить единый коэффициент, который обеспечит плавный рост тарифов.
Участники совещания одобрили новый порядок расчета базовой тарифной ставки, вместе с тем они предложили железнодорожным администрациям при разработке Тарифной политики СНГ на 2011 год принять меры для предотвращения резкого роста тарифов на перевозку грузов.