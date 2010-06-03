ДЖД увеличила нагрузку грузов

Донецкая железная дорога за пять месяцев т.г. нагрузила 56,571 млн. тонн грузов, что на 3% больше плана и на 18,1% - аналогичного периода 2009 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, нагрузка составила 41% от общих объемов «Укрзализныци».

При этом грузооборот составил 15 млрд. 351 млн т/км - 118,3% к плану и 123,9% к аналогичному периоду в прошлом году.

ДЖД за январь-май выгружено 857 680 вагонов. Это 39% от общих объемов «Укрзализныци», 103,5% к плану и 120,2% - к 2009 году.

Средний вес грузового поезда брутто составлял 3 тыс. 342 тонны. Это на 6,1% больше плана и на 4,4% - аналогичного периода 2009 года. Средняя техническая скорость составила 39 км/час - на 3,3% больше плана и на 9% - аналогичного периода в прошлом году.

В мае этого года Донецкая железная дорога нагрузила 11,9 млн. тонн грузов, что составляет 38,6% от общих объемов «Укрзализныци». Грузооборот составил 3205,23 млн. тонн/км. Среднесуточная нагрузка составляла свыше 386 тыс. тонн.

Как отмечается в сообщении, традиционно основным видом груза, который перевозит железная дорога, является каменный уголь. На протяжении месяца нагружено 6602 тыс. тонн. Кроме этого, одними из основных грузов за май были черные металлы — 1274 тыс. тонн, флюсы — 1167 тыс. тонн, кокс — 796 тыс. тонн, нефтепродукты — 230 тыс. тонн, строительные материалы — 402 тыс. тонн и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Донецкой железной дорогой перевезено 131,43 млн. тонн грузов, что составляет 104,2% к плану и на 18,1% меньше сравнительно с 2008 годом.