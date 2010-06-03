Клюев завтра в Запорожье посетит "Мотор Сич"

Первый вице-премьер министр Украины Андрей КЛЮЕВ 4 июня в Запорожье посетит ОАО "Мотор Сич" и обсудит с представителями местной власти перспективы и пути решения проблем развития региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, в ходе однодневного рабочего визита А.КЛЮЕВА в Запорожскую область первый вице-премьер министр Украины ознакомится с работой ОАО "Мотор Сич".

В частности, первый вице-премьер посетит сборочный цех, где представлены образцы турбовинтовых, турбореактивных двухконтурных, турбовальные двигатели, в том числе, авиационные двигатели третьего поколения, а также разнообразные промышленные установки ОАО "Мотор Сич".

По данным Запорожской ОГА, программой пребывания А.КЛЮЕВА в Запорожье также предусмотрено проведение совещания с представителями местных властей по вопросу перспектив и проблем развития Запорожской области.