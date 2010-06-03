«Богдан» увеличил производство автобусов и троллейбусов

Корпорация «Богдан» на производственных мощностях в Луцке и Черкассах по итогам января-мая 2010 года увеличила производство автобусов и троллейбусов в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 314 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что в мае 2010 года корпорацией было произведено 92 ед., что на 46,03% превышает производственные показатели апреля текущего года (63 ед.).

Рост производства автобусов и троллейбусов, в первую очередь, обусловлен экспортными поставками этой автотехники на традиционные для "Богдана" внешние рынки (9 стран). Среди них в первом квартале этого года лидерство удерживает Российская Федерация. Вторую позицию занимает Беларусь. Замыкает тройку Армения.

Напомним, по итогам января-марта текущего года корпорация "Богдан" увеличила экспорт автобусов более чем в два раза. Доля экспорта в общем объеме продаж автобусов составляет 90%.

Корпорация «Богдан» ведет активную экспортную политику уже много лет, не теряя лидерские позиции на внутреннем рынке Украины. По результатам прошлого года компания увеличила долю экспортированной продукции до 66%. В целом на экспортные рынки было поставлено 484 автобусов.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. Производственные мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 9000 автобусов и троллейбусов в год.

В текущем году корпорация прогнозирует дальнейшее падение внутреннего рынка автобусов. Согласно прогнозу, он составит 1,3 тыс., что на 34% меньше показателя 2009 года. Впрочем, корпорация «Богдан» планирует увеличить производство автобусов в 2,2 раза за счет увеличения доли экспортированной продукции.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долларов. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.