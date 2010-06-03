«Крымтроллейбус» планирует закупить 100 троллейбусов

«Крымтроллейбус» просит Совет министров Крыма выделить 200 млн. грн. на покупку 100 новых троллейбусов - финансирование планируется получить за счет выпуска автономией облигаций внутреннего займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ на пресс-конференции в Симферополе.

«Мы планируем в этом году закупить до 100 единиц подвижного состава, из них 50 городских троллейбусов и 50 - горных, при средней стоимости (одной машины) около двух миллионов гривен», - сказал руководитель «Крымтроллейбуса».

Ю.КОСМАЧЕВСКИЙ сообщил о проведении переговоров с украинскими производителями - корпорацией «Богдан» и Львовским автобусным заводом, белорусскими предприятиями - Минским автомобильным заводом и «Белкоммунмашем», российской компанией «Тролза» о возможных поставках троллейбусов на полуостров. «Крымтроллейбус» выберет модель машины по итогам тестовых испытаний и сертификации.

К компаниям предъявляются два основных требования. «Обеспечение безопасности перевозки пассажиров на горной трассе - наличие в троллейбусах так называемого горного тормоза. Второе - производитель должен будет создать в Крыму сначала сервисный центр по сопровождению своей техники, а в последующем - крупноузловое сборочное производство», - заявил гендиректор.

Кроме того, предприятие намерено просить у крымского правительства 100 млн. грн. на ремонт контактной сети.

Покупку новых машин и реконструкцию сети планируется провести в рамках программы возрождения крымского троллейбуса, которую, по словам Ю.КОСМАЧЕВСКОГО, разработали специалисты «Крымтроллейбуса» и Совета министров автономии.

Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма в мае принял постановление об осуществлении заимствования за счет выпуска облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. со сроком погашения до 2015 года. Процентная ставка по облигациям составит 16% годовых. Источником погашения займа будет продажа имущества и земли несельскохозяйственного назначения Крыма. Решение вступит в силе после согласования с Министерством финансов Украины.

Справка УНИАН. Управление Крымского троллейбуса создано 50 лет назад.

Сегодня на балансе предприятия «Крымтроллейбус» находится 309 троллейбусов, из них на ходу - 140.