НКРС приняла решение о выдаче 19 лицензий

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня принято решение о выдаче 19 лицензий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Принято решение о выдаче 6 лицензий и переоформления 3 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом, и о выдаче 13 лицензий, а также решение о продолжении срока действия 12 лицензий и о выдаче 60 копий лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучательных устройств внесено 44 радиоэлектронных средства.

НКРС также одобрила проект письма в Комитет по вопросам транспорта и связи Верховной Рады Украины с позицией комиссии относительно внесения изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» (относительно объектов, которые имеют стратегическое значение для государства).