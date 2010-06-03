УМС и «СИТРОНИКС Информационные технологии» подписали договор

Оператор мобильной связи УМС (ТМ «МТС Украина») и «СИТРОНИКС Информационные Технологии», один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в странах СНГ и Восточной Европы, заключили соглашение о технической поддержке приложений биллинговой системы МТС.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании УМС.

По условиям соглашения, «СИТРОНИКС Информационные Технологии» обеспечит для «МТС Украина» комплексное сопровождение всех вспомогательных модулей биллинговой платформы (Non-core). Ожидается, что это позволит МТС повысить эффективность IT-подразделений при внедрении новых продуктов и услуг за счет привлечения ресурсов поставщика услуг; снизить нагрузку на собственных IT-специалистов, освободив их от непрофильной деятельности в области разработки и поддержки приложений к биллинговой системе; оптимизировать работу с поставщиками, за счет чего снизить затраты, связанные с привлечением сторонних консультантов и разработчиков для поддержки вспомогательных решений; создать предпосылки для обновления биллинговой системы, тем самым повысив ее качество.

В рамках проекта будет проводиться тестирование указанных модулей при установке обновлений для системы, а также при изменениях в самих модулях в результате изменения бизнес-функций.

Генеральный директор «СИТРОНИКС Информационные Технологии» в Украине Сергей ТАРАСЕНКО отметил, что первые подобные проекты были реализованы специалистами компании еще в 2006 году. Обслуживание биллинга одним поставщиком услуг позволит оператору оптимизировать решение вопросов, сопутствующих управлению, поддержке и аудиту биллинговой системы.

Справка УНИАН. Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,37 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,65 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

"СИТРОНИКС Информационные Технологии" – один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС». Деятельность компании включает внедрение аналитических систем и систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, технологический консалтинг, сервисные услуги, аутсорсинг, обучение и сертификацию.