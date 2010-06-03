Кабмин провел ряд кадровых ротаций в Госморречадминистрации

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций в Государственной администрации морского и речного транспорта.

Соответствующие распоряжения Кабмина опубликованы на правительственном портале.

В частности, с должности заместителя председателя Госморречадминистрации уволен по собственному желанию Валерий ВОЙНИЧЕНКО (распоряжение №1148-р от 2 июня).

Борис КОЗЫРЬ также уволен по собственному желанию с должности заместителя председателя Госморречадминистрации (распоряжение №1149-р от 2 июня).

Кроме того, с должности заместителя председателя Госморречадминистрации - главного государственного инспектора по безопасности судоходства уволен Александр ЩИПЦОВ в связи с переходом на другую работу (распоряжение №1150-р от 2 июня).

Вместе с тем, первым заместителем председателя Госморречадминистрации назначен Игорь ГОРОБЕЦ (распоряжение №1151-р от 2 июня).

Заместителем председателя Госморречадминистрации назначена Ирина МАРИЧ (распоряжение №1152-р от 2 июня), а заместителем председателя Госморречадминистрации - главным инспектором по безопасности судоходства назначен Илья ТИХОНОВ (распоряжение №1153-р от 2 июня).

Как сообщал УНИАН, 17 мая т.г. Кабмин своим распоряжением освободил Виктора КОМАРНИЦКОГО от должности первого заместителя главы Государственной администрации морского и речного транспорта.