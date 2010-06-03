Янукович заявляет о важности национальной электронной библиотеки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о важности создания национальной электронной библиотеки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в послании к украинскому народу.

«Национальным проектом должно стать создание национальной электронной библиотеки, которая объединит образовательные, научные, университетские, музейные ресурсы в единую сеть», - сказал он.

По убеждению Президента, создание такой библиотеки, а также ее включение в общеевропейскую сеть одновременно с развитием совместных программ с Россией станет настоящим прорывом в области образования и науки.

«Но самый главный социальный результат заключается в обеспечении максимальной доступности библиотеки для каждой семьи и каждой школы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.